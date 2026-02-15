Cronaca

GROANE – Controlli straordinari nei giorni scorsi nell’area del Parco delle Groane. La Questura di Monza e Brianza ha coordinato un servizio di prevenzione nei comuni di Barlassina, Lentate sul Seveso e Seveso, con l’obiettivo di contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e rafforzare la sicurezza urbana.

L’attività, definita in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha coinvolto polizia di Stato (Questura e Squadra mobile), due equipaggi del Reparto prevenzione crimine Lombardia e le polizie locali dei tre comuni. Complessivamente sono stati impiegati 20 agenti.

Il bilancio dell’operazione

Nel corso del servizio sono stati effettuati posti di controllo e verifiche su esercizi pubblici e attività commerciali. In totale sono state identificate 109 persone, tra cui 12 cittadini extracomunitari regolarmente presenti sul territorio, e controllati 75 veicoli. Contestate diverse violazioni al Codice della strada, in particolare per mancato uso delle cinture di sicurezza, utilizzo del cellulare alla guida e irregolarità nei documenti di circolazione.

Durante i controlli in alcuni locali sono stati identificati anche avventori con precedenti per reati legati agli stupefacenti e contro il patrimonio. Ulteriori verifiche in altre aree e attività commerciali non hanno evidenziato particolari criticità.

(foto archivio)

15022026