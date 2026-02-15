Cronaca

LOCATE VARESINO – Pomeriggio movimentato l’altro giorno: una lite tra tre uomini sarebbe degenerata in una rissa avvenuta davanti alla stazione ferroviaria di Locate Varesino e Carbonate. Secondo quanto ricostruito finora, sarebbero rimasti coinvolti tre uomini di origine straniera. Dopo lo scontro uno di loro si sarebbe allontanato di corsa dalla zona della stazione ed è stato poi trovato dolorante nell’orto di un’abitazione privata a Carbonate. Una residente ha dato l’allarme chiamando il 118. L’uomo, soccorso, è stato poi accompagnato in caserma per l’identificazione: si tratterebbe di un 23enne magrebino, privo di documenti e di permesso di soggiorno.

Circa un’ora dopo, gli altri due uomini, un algerino e un tunisino già noti alle forze dell’ordine, hanno contattato il 112 sostenendo di essere stati aggrediti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri con diverse pattuglie, per un totale di otto mezzi impegnati nei controlli. I due sono stati identificati in caserma e la dinamica è ora al vaglio dei militari, anche attraverso le immagini di videosorveglianza. Non risultano armi coinvolte: si sarebbe trattato di una rissa a pugni.

Due degli extracomunitari sono stati trasportati in ospedale a Saronno in codice giallo, ma avrebbero poi rifiutato le cure. Le indagini proseguono per chiarire responsabilità e ruoli nell’accaduto.

(foto archivio: la stazione di Locate Carbonate)

15022026