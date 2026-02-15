Città

SARONNO – Un grande pannello colorato, pieno di cuori rossi e parole semplici, accoglie famiglie e visitatori alla scuola dell’infanzia di via Cavour: è il murales realizzato dai bambini per celebrare San Valentino e riflettere sul significato dell’amore.

Il lavoro è il risultato di un progetto condiviso che ha coinvolto tutti gli alunni della scuola, con attività diverse a seconda dell’età. Al centro dell’iniziativa la domanda “Che cos’è l’amore?”, proposta dopo la lettura della storia dello scoiattolo Tino, un racconto in cui il protagonista chiede agli amici del bosco di spiegare cosa rappresenti questo sentimento.

I bambini più grandi hanno risposto con parole e pensieri personali, scritti all’interno dei cuori che compongono il pannello. Tra le frasi compaiono concetti come aiutare, condividere, giocare insieme e volersi bene, restituendo una visione spontanea e concreta dell’affetto.

I più piccoli, di tre anni, hanno partecipato realizzando cuori con la stampa delle loro manine, mentre i mezzani, di quattro e cinque anni, hanno decorato i cuori con la tecnica del punteggio e inserito al loro interno il proprio nome.

Il murales, realizzato su una base di pagine di giornale, è dominato dalla grande scritta “Love” e da numerosi cuori rossi di diverse dimensioni. Accanto compare anche un hashtag, pensato per invitare famiglie e visitatori a scattare fotografie e condividere l’esperienza sui social.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09