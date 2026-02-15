Città

SARONNO – “Lavoriamo insieme, affinché nessuno resti indietro”. È la conclusione della nota con cui l’assessore alla Coesione sociale del Comune di Saronno, Matteo Fabris, annuncia l’avvio dei Tavoli di lavoro per il Sociale dell’Ambito territoriale del Saronnese, di cui è presidente delegato.

“In qualità di Presidente delegato dell’Ambito territoriale sociale del Saronnese, ho convocato i Tavoli di lavoro per il Sociale: un luogo di incontro tra istituzioni, esperti e realtà del terzo settore per presentare i programmi di intervento e avviare un percorso di ascolto, condivisione e progettazione rispetto alle sfide che i nostri tempi ci pongono sul piano della coesione e delle politiche sociali”, spiega Fabris.

Da questi giorni prende il via l’operatività dei primi tavoli, con alcune novità rispetto al passato. “Il Tavolo Terza età sarà autonomo rispetto a quello sulla Disabilità. È importante guardare non solo all’anziano come soggetto fragile, ma anche al tema dell’invecchiamento attivo, promuovendo una migliore qualità della vita e una partecipazione piena alla comunità”.

Tra le priorità indicate anche la prevenzione. “Il tema della promozione di un positivo sviluppo psicofisico e della tutela dei minori è centrale. È il momento di intervenire in chiave preventiva: non possiamo attendere che i problemi si presentino. Dobbiamo arrivare prima, accompagnando le famiglie fin dai primi momenti di vita dei bambini e offrendo spazi di ascolto e servizi di sostegno”.

L’assessore richiama inoltre l’attenzione sulle nuove emergenze sociali. “È necessario lavorare sulle criticità sanitarie, come la diffusione delle malattie sessualmente trasmissibili tra i giovanissimi, ma anche su quelle psicologiche e comportamentali: aumento dei comportamenti aggressivi e devianti, dipendenze e ritiro sociale”. Previsti interventi anche per la prevenzione dell’abuso e del maltrattamento infantile, “una piaga di cui si parla troppo poco e che è cresciuta dopo la pandemia”.

Separato dal tavolo sulla Terza età, anche il Tavolo Disabilità. “La disabilità riguarda persone di età diverse e con bisogni differenti. È importante favorire la realizzazione dei progetti di vita, l’inclusione e la partecipazione alla vita sociale e culturale, accompagnando anche i caregiver lungo questo percorso”.

Infine il Tavolo Fragilità affronterà le situazioni di maggiore difficoltà sociale. “Dall’emergenza abitativa alla povertà, sono sempre di più le persone a rischio. Il lavoro sarà orientato a sviluppare strumenti e reti sempre più efficaci per sostenere chi si trova ai margini”.

“I tavoli permetteranno riflessione, confronto e condivisione tra servizi sociali, istituzioni e terzo settore. Saranno aperti alla partecipazione di tutte le realtà interessate, per fare rete e unire le forze. Nessuno sarà escluso. Ed è significativo vedere che, accanto agli attori storici del territorio, si stanno avvicinando anche nuove realtà pronte a collaborare e a portare nuove energie”.

