Cronaca

SARONNO – Dopo l’impatto si è istintivamente fermato ma invece di chiedere all’altro conducente come stesse e avviare la constatazione amichevole ha ingranato la marcia ed è scappato.

E’ successo ieri sabato 14 febbraio attorno alle 10.30 in via Varese, dove due auto si sono scontrate per cause ora in fase di ricostruzione. L’urto ha provocato danni ad entrambi i veicoli, ma fortunatamente nessuna delle persone coinvolte ha riportato conseguenze fisiche e non è stato necessario l’intervento dei mezzi di soccorso.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente ritenuto responsabile si sarebbe inizialmente fermato dopo l’impatto. Poco dopo, però, si è rimesso al volante e si è allontanato senza fornire le proprie generalità all’altro automobilista.

Quest’ultimo è rimasto sul posto e ha contattato la polizia locale, che ha raggiunto la zona per effettuare i rilievi e raccogliere gli elementi utili. Gli agenti stanno lavorando per risalire al proprietario del mezzo fuggito. Si partirà dall’identificazione dell’auto, in questo camere le telecamere i portali in ingresso alla città saranno utili per arrivare poi al conducente che dovrà rispondere delle proprie scelte e del proprio comportamento.

