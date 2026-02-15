L’appuntamento rientra nella rassegna Incontro con l’autore ed è promosso dal circolo sardo Grazia Deledda associazione di promozione sociale, con il patrocinio della Città di Saronno. A dialogare con lo scrittore sarà Barbara Fedrigo, docente di lettere all’istituto tecnico Agrario di Minoprio. Il saluto introduttivo è affidato a Enzo Meloni, presidente del circolo.

Il romanzo accompagna il lettore in un percorso che dalla Sardegna arriva fino all’Argentina, attraversando il tema dell’emigrazione e delle identità sospese. Al centro della narrazione si confrontano due figure femminili contrapposte: da un lato la sùrbile, creatura della tradizione popolare sarda, dall’altro una donna che cerca di ricostruire la propria vita inseguendo una stella perduta, tra amore, perdita e desiderio di riscatto.

Al termine dell’incontro è previsto un momento conviviale, con un aperitivo che offrirà al pubblico l’occasione di intrattenersi con l’autore e di far firmare le copie del libro. L’ingresso è libero.