Saronno, incontro con lo scrittore nuorese Ciriaco Offeddu al circolo Grazia Deledda
15 Febbraio 2026
SARONNO – Sabato 21 febbraio, alle 15.30, il circolo Sardo Grazia Deledda di Saronno ospita la presentazione del libro “Istella mea”, ultimo romanzo di Ciriaco Offeddu, nella sede di via Barsanti 4.
