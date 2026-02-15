Politica

SARONNO – Ieri con Forza Italia a Napoli “per l’evento ‘Innamorati della Campania, nel giorno di San Valentino”. Con queste parole l’ex parlamentare saronnese Gianfranco Librandi, esponente di Forza Italia, ha raccontato la propria partecipazione all’iniziativa politica organizzata nel capoluogo campano. Librandi ha collegato simbolicamente la giornata dedicata agli innamorati al tema dell’attaccamento al territorio: “Parliamo dell’amore per la Campania, la regione di cui mi sono innamorato”, ha dichiarato.

Nel suo intervento l’ex deputato ha inoltre richiamato l’attenzione sul referendum per la giustizia, sottolineando l’importanza della partecipazione e indicando la propria posizione: “Proprio per il sentimento che provo per questo popolo, ancor più importante diventa la partecipazione al referendum per la giustizia e diventa importante votare sì”. “Per la tutela di tutti, perché la giustizia sia giusta”, ha concluso Librandi.

