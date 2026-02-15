SARONNO – Musica dal vivo, teatro e un cuore luminoso costruito con un circuito elettrico: così la scuola primaria Damiano Chiesa ha accolto martedì 10 febbraio studenti e insegnanti arrivati dalla Spagna nell’ambito del progetto EduChange.

Protagonisti dell’incontro gli alunni delle classi quarte e quinte, che hanno preparato un momento di benvenuto coinvolgente. I bambini hanno aperto la giornata con una performance musicale dal vivo, accompagnata da chitarra, ukulele e percussioni. Il coro ha interpretato i brani “L’isola che non c’è” e “Imagine”, creando un clima di accoglienza e partecipazione che ha colpito ospiti e docenti.

Dopo il momento musicale, l’attività è proseguita con i laboratori condivisi tra studenti italiani e spagnoli. Nel laboratorio teatrale, i ragazzi hanno lavorato insieme su esercizi di gruppo, giochi di imitazione, attività di movimento e relazioni, oltre a momenti di espressione emotiva ed energetica. L’esperienza ha favorito una rapida integrazione e uno scambio spontaneo tra i partecipanti.

Spazio anche alla creatività scientifica con il laboratorio Stem. Gli alunni hanno realizzato un biglietto luminoso per San Valentino costruendo un semplice circuito elettrico. Il progetto ha permesso di accendere un piccolo led a forma di cuore, trasformando l’attività in un elaborato personale e simbolico.

La giornata si è rivelata un’occasione di incontro, apprendimento e collaborazione, confermando il valore del progetto EduChange come esperienza educativa e interculturale per studenti e insegnanti.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09