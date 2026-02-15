SARONNO – Due auto in sosta danneggiate ma fortunatamente il conducente illeso. È il bilancio dell’incidente avvenuto venerdì 13 febbraio in via Parini.

Il sinistro si è verificato intorno alle 10,30, quando un uomo di 70 anni, al volante della propria vettura, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo per cause ancora in fase di accertamento. Un malore, un attivo di distrazione, il comportamento di un altro automobilista solo alcune delle ipotesi al vaglio della polizia locale. E’ già stato acclarato, invece, come l’auto sia uscita dalla traiettoria di marcia finendo contro due veicoli regolarmente parcheggiati lungo la strada.

L’impatto ha provocato danni materiali alle vetture coinvolte, ma non si registrano conseguenze per il conducente, che è rimasto illeso e non ha avuto bisogno di cure mediche.

Sul posto è intervenuta la polizia locale, che ha identificato l’automobilista e avviato gli accertamenti necessari per chiarire la dinamica dell’accaduto. Gli agenti stanno ricostruendo l’esatta sequenza dei fatti e valutando eventuali responsabilità.

