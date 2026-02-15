Cronaca

SARONNO – E’ al vaglio della polizia locale la posizione della donna sorpresa da un’ambulante mentre “faceva sparire” in una capiente borsa un maglione esposto al mercato cittadino. L’episodio si è verificato mercoledì 12 febbraio durante il consueto appuntamento settimanale con le bancarelle.

Secondo quanto ricostruito finora, la protagonista è una quarantenne italiana residente nel Saronnese. La donna si sarebbe avvicinata a un banco di abbigliamento e, approfittando di un momento di distrazione, avrebbe infilato il capo all’interno della propria borsa, tentando poi di allontanarsi senza pagare.

La mossa pur furtiva non è passata inosservata. Ad accorgersi dei movimenti sospetti è stata la commerciante, che ha immediatamente fermato la cliente chiedendo l’intervento degli agenti. Sul posto è arrivata una pattuglia della polizia locale che ha identificato la donna e raccolto la segnalazione.

La merce è stata recuperata e restituita alla titolare del banco. Gli accertamenti sono ora in corso per chiarire ogni aspetto della vicenda e valutare eventuali provvedimenti a carico della quarantenne.

