SOLARO – Un’immagine diffusa sui social ha spinto la lista civica di maggioranza Insieme per Solaro e la sindaca Nilde Moretti a prendere posizione pubblicamente, chiedendo rispetto per le istituzioni e per il confronto politico.

Nel messaggio diffuso nelle ultime ore, la lista civica esprime rammarico per quanto accaduto: “Purtroppo oggi constatiamo che sui social sia comparsa un’immagine denigratoria e di cattivo gusto della giunta guidata dalla Sindaca Nilde Moretti. Come Insieme per Solaro siamo molto dispiaciuti, perché crediamo che la politica debba essere altro, e ci auguriamo che anche l’opposizione seduta in Consiglio comunale possa prendere le distanze da questo approccio oltraggioso e provocatorio”.

Nel testo si ribadisce la volontà di mantenere il confronto sui contenuti e nelle sedi istituzionali: “Come sempre rimaniamo aperti al confronto nelle sedi istituzionali e non ci facciamo travolgere dalle bassezze di chi oltre a diffondere fake news, si diverte anche a prenderci in giro come persone. Il nostro impegno resta rivolto ai fatti, al rispetto dei ruoli e al futuro dei cittadini solaresi”.

Sulla vicenda interviene direttamente anche la sindaca Nilde Moretti, che richiama il valore del rispetto nel dibattito pubblico: “Mi dispiace molto che dal confronto politico si passi alle prese in giro personali, io non sono una regina come qualcuno mi ritrae oggi, posso sbagliare e a qualcuno possono non piacere le miei idee, ma i sindaci sono servitori dello Stato, come del resto tutti gli amministratori che si impegnano ogni giorno”.

La prima cittadina sottolinea anche l’impatto che un clima di scontro personale può avere sulla comunità: “Non credo che i nostri cittadini abbiano bisogno che la politica si abbassi a tanto. Noi andremo avanti con più forza!”.

La presa di posizione si inserisce in un appello a mantenere il confronto politico su toni istituzionali e sui temi amministrativi, con l’obiettivo dichiarato di proseguire l’attività amministrativa concentrandosi sui progetti e sulle esigenze della città.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09