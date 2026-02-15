Saronnese

UBOLDO – Lu-Ve Spa., multinazionale varesina quotata su Euronext Star Milan e tra i principali operatori mondiali nel settore degli scambiatori di calore ad aria, celebra nel 2026 i 40 anni dalla fondazione annunciando il completamento di un articolato progetto di rebranding, pensato per accompagnare l’azienda nella prossima fase di crescita e rafforzarne il posizionamento a livello globale. Il nuovo brand rappresenta l’evoluzione naturale di un percorso industriale e finanziario che ha portato Luve a diventare il terzo operatore mondiale e il secondo in Europa nel proprio segmento, con una presenza internazionale diffusa e un ruolo di riferimento nei mercati della refrigerazione, della climatizzazione e delle applicazioni industriali.

Fondata nel 1986 a Uboldo, in provincia di Varese, dalla visione imprenditoriale di Iginio Liberali, Luve ha costruito negli anni una leadership basata su innovazione tecnologica, investimenti costanti in ricerca e sviluppo e una forte attenzione all’efficienza energetica e alla sostenibilità, oltre che al capitale umano. Un percorso che ha trovato un passaggio chiave nella quotazione in Borsa nel 2015 e nell’ingresso nel segmento Star nel 2022, rafforzando ulteriormente la credibilità del Gruppo presso investitori e stakeholder. Il progetto di rebranding nasce dalla volontà di rendere il marchio pienamente coerente con il ruolo che Luve ricopre oggi nel mercato e con le responsabilità che ne derivano. La nuova identità visiva e verbale valorizza l’eredità industriale dell’azienda, proiettandola verso il futuro con un linguaggio più chiaro, distintivo e riconoscibile.

Al centro del nuovo posizionamento c’è il concetto di “plasmare”: il mercato, le tecnologie, gli standard del settore. Una sintesi espressa nel nuovo slogan “The shape of cooling”, che racconta l’approccio di Luve allo sviluppo di soluzioni ad alte prestazioni, orientate al cliente e misurabili nei risultati.

Il rebranding non rappresenta un punto di arrivo, ma un abilitatore strategico per sostenere la crescita futura del gruppo, in un contesto di mercato caratterizzato da una crescente domanda di soluzioni efficienti, affidabili e sostenibili, anche alla luce delle trasformazioni legate alla transizione energetica e allo sviluppo delle infrastrutture digitali. Matteo Liberali, Presidente e Ceo di Luve, ha dichiarato: “Se dovessi spiegare il nuovo logo, userei una citazione da Carlo Levi: ‘Il futuro ha un cuore antico’. Le nostre radici ci portano al futuro. Il nuovo brand Luve nasce da una consapevolezza profonda: in quarant’anni di storia non ci siamo limitati a seguire l’evoluzione del nostro settore, ma abbiamo contribuito a plasmarla. Oggi questa capacità prende forma in un’identità che racconta con chiarezza chi siamo e dove vogliamo andare. “The shape of cooling” esprime la nostra visione:

progettare soluzioni che uniscono tecnologia, sostenibilità e cultura industriale, creando valore duraturo per i clienti, per il mercato, per i nostri collaboratori e per le comunità in cui operiamo. È il segno di un gruppo globale che guarda al futuro con responsabilità, ambizione e una visione di lungo periodo, forte delle proprie radici e pronto ad affrontare le sfide dei prossimi decenni”.

Dal punto di vista della brand identity, il nuovo marchio Luve nasce dalla sintesi di due elementi visivi e simbolici: la rosa, emblema storico della passione e dei valori che hanno guidato la crescita dell’azienda, e la ventola, icona universalmente riconosciuta della refrigerazione. Dalla loro fusione nasce un’identità capace di guardare al futuro senza perdere il legame con le proprie radici.

