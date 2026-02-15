Volley, sabato nero: battute Saronno e Caronno. Limbiate si fa rispettare con la capolista
15 Febbraio 2026
CARONNO PERTUSELLA – Nella 15′ giornata del campionato di volley maschile serie B, ieri solo cattive notizie per le squadre locali, tutte sconfitte. Batosta per Saronno nel derby con Malnate, ko anche per Caronno che vede allontanarsi la vetta. Ha perso pure il Miretti Team Limbiate ma di stretta misura contro la capolista: tutto sommato per i limbiatesi la trasferta in Piemonte non è stata dunque negativa.
Risultati
15′ giornata: Npsg-Garlasco 1-3, Ciriè-Miretti Team Limbiate 3-2, Albisola-Mondovì 3-1, Novi-Parella Torino 3-0, Yaka Malnate-Pallavolo Saronno 3-0, Diavoli Rosa-Rossella Ets Caronno 3-0, Sant’Anna-Res volley Mozzate oggi alle 18.
Classifica
Ciriè e Novi 33 punti, Garlasco 32, Yaka Malnate 31, Rossella Ets Caronno 30, Res volley 28, Albisola 24, Diavoli Rosa 23, Pallavolo Saronno 22, Sant’Anna e Npsg 14, Parella Torino 11, Mondovì 9, Miretti Team Limbiate 8.
(foto Giovanni Pini, una immagine d’archivio del Caronno)
