LIMBIATE – Momenti di paura nella serata di ieri, domenica 15 febbraio, a Limbiate, nel quartiere Mombello, dove un’auto ha preso fuoco mentre stava viaggiando lungo viale Stelvio. L’episodio è avvenuto sulla strada che costeggia il Laghettone e collega la Saronno-Monza al Villaggio Snia di Cesano Maderno.

Il conducente si è accorto di alcune scintille provenire dal motore ed è riuscito ad accostare e scendere dal veicolo in tempo. Poco dopo le fiamme si sono propagate rapidamente, avvolgendo l’auto. Una residente della zona ha raccontato di aver sentito uno scoppio e di essersi affacciata alla finestra vedendo la vettura completamente in fiamme. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e una pattuglia della polizia locale di Limbiate. Per permettere le operazioni di spegnimento in sicurezza, viale Stelvio è stata chiusa al traffico da via Pusterla fino alla rotatoria con la Saronno-Monza.

Da chiarire le cause dell’accaduto.

