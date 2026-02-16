Comasco

BREGNANO – Prosegue il confronto istituzionale tra il Comune di Bregnano e Regione Lombardia sulla situazione dell’immobile di proprietà Aler Lombardia in vicolo Manara 1, nella frazione di Puginate. Nella mattinata di venerdì 13 febbraio la sindaca Elena Daddi ha presieduto in Municipio un incontro dedicato al tema, promosso dall’amministrazione comunale. Hanno partecipato l’assessore regionale Paolo Franco, il presidente di Aler Stefano Cavallin, la dirigente Carola Airoldi e i consiglieri regionali Angelo Orsenigo e Marisa Cesana.

Durante il confronto, l’amministrazione ha ribadito la necessità di individuare una soluzione per l’opera incompiuta e per l’area adiacente, sottolineando l’impegno portato avanti nel tempo nei confronti di Regione Lombardia e degli enti competenti. Al termine dell’incontro si è svolto un sopralluogo in vicolo Manara e in piazza Volta. L’assessore regionale ha espresso apprezzamento per gli edifici Aler ristrutturati, evidenziando come richiamino la tipica configurazione delle corti lombarde.

Dal Comune sottolineano che l’incontro di venerdì rappresenta l’avvio di un percorso condiviso più deciso, con l’obiettivo di arrivare a soluzioni concrete a beneficio della comunità e del territorio, confidando ora in un passo operativo da parte di Regione Lombardia.

16022026