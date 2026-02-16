Caso baracca in tv, Amadio chiede convocazione urgente della commissione Sicurezza: “Abbiamo il dovere di tutelare la vittima!”
16 Febbraio 2026
0
SARONNO – “Spero di vedere già nella mattinata di oggi la convocazione”. E’ l’auspicio al centro dell’intervento del consigliere indipendente Luca Amadio che chiede la riunione urgente della commissione mista “Commercio, sviluppo del territorio e sicurezza” dopo il servizio sul caso dell’abusivo che viveva nella baracca alla Cascina Colombara andato in onda in prima serata su Rete Quattro nella trasmissione “Fuori dal coro”.
La richiesta è stata inviata al presidente della commissione Silvio Cantoni con l’obiettivo di affrontare quanto emerso nel servizio televisivo, che ha riportato all’attenzione nazionale la vicenda dello straniero che ha minacciato più volte una residente e vive abusivamente in un capannone cittadino, dove sarebbero state trovate diverse armi. Un quadro che, secondo Amadio, espone a rischi concreti una concittadina coinvolta e che si inserisce in un contesto locale in cui, sottolinea il consigliere, “la criminalità è sempre più accentuata”.
Amadio evidenzia la necessità di un confronto rapido tra tutti i commissari, affinché possano essere messi “nelle condizioni di dare un contributo per trovare soluzioni che possano quantomeno arginare una situazione che sembra essere diventata fuori controllo”.
L’obiettivo della convocazione, ribadisce il consigliere indipendente, è avviare un’analisi condivisa e individuare azioni concrete sul fronte della sicurezza, partendo da quanto emerso nel servizio televisivo e dalle criticità segnalate sul territorio cittadino.
La chiusura è amara: “Non mi sento rappresentato dai comportamenti che ho visto nella trasmissione e che non fanno onore ai cittadini saronnesi”. Amadio esprime inoltre piena vicinanza alla donna coinvolta “abbiamo il dovere di tutelare”.
