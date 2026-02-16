SARONNO – “Spero di vedere già nella mattinata di oggi la convocazione”. E’ l’auspicio al centro dell’intervento del consigliere indipendente Luca Amadio che chiede la riunione urgente della commissione mista “Commercio, sviluppo del territorio e sicurezza” dopo il servizio sul caso dell’abusivo che viveva nella baracca alla Cascina Colombara andato in onda in prima serata su Rete Quattro nella trasmissione “Fuori dal coro”.

La richiesta è stata inviata al presidente della commissione Silvio Cantoni con l’obiettivo di affrontare quanto emerso nel servizio televisivo, che ha riportato all’attenzione nazionale la vicenda dello straniero che ha minacciato più volte una residente e vive abusivamente in un capannone cittadino, dove sarebbero state trovate diverse armi. Un quadro che, secondo Amadio, espone a rischi concreti una concittadina coinvolta e che si inserisce in un contesto locale in cui, sottolinea il consigliere, “la criminalità è sempre più accentuata”.