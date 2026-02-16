Ceriano, medico di base lascia dal 1 marzo: ambulatorio temporaneo per gli assistiti
16 Febbraio 2026
0
CERIANO LAGHETTO – Dal sabato 1 marzo il medico Enrico Barberis cesserà la propria attività di medico di medicina generale.
Per garantire la continuità delle cure, da quella data gli assistiti potranno rivolgersi a un Ambulatorio medico temporaneo (Amt) attivato da Asst Brianza. Il servizio sarà operativo all’ambulatorio comunale di via Luigi Cadorna 10.
L’accesso avverrà esclusivamente su appuntamento. Per prenotare è necessario contattare il numero unico centralizzato di Asst Brianza, 039 6657199, attivo dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 8,30-16. In alternativa è possibile inviare una richiesta via email all’indirizzo [email protected].
L’ambulatorio temporaneo è stato attivato per assicurare l’assistenza sanitaria di base ai cittadini in attesa della nuova assegnazione del medico di medicina generale.
Gli orari di apertura dell’Amt sono consultabili sul sito internet di Asst Brianza, nella sezione dedicata agli Ambulatori medici temporanei.
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09