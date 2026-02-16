Saronnese

CISLAGO – Partiranno pggi lunedì 16 febbraio le attività di riqualificazione dell’area antistante il fabbricato ex Ial, situata all’intersezione tra via Cesare Battisti e via XXIV maggio. A darne comunicazione è il Comune di Cislago, che annuncia l’avvio del cantiere e le conseguenti modifiche temporanee alla mobilità pedonale.

L’intervento riguarda l’area esterna davanti all’edificio e comporterà, per esigenze legate all’allestimento del cantiere e allo svolgimento delle opere, alcune variazioni provvisorie ai percorsi pedonali. L’amministrazione invita i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica che verrà posizionata in loco, così da garantire la sicurezza dei passanti e consentire lo svolgimento regolare dei lavori.

Dal Comune arriva infine un invito alla collaborazione e un messaggio di scuse per eventuali disagi che potrebbero verificarsi durante la fase di cantiere.

