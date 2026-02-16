I più letti di ieri: incidente con fuga, il sogno della nuova Rodari e auto contro vetture in sosta
16 Febbraio 2026
0
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, domenica 15 febbraio, in primo piano la cronaca con un incidente stradale e la fuga del responsabile, una rissa davanti alla stazione e un’auto fuori controllo che danneggia veicoli in sosta. Spazio anche ai progetti per la nuova Rodari, a un importante anniversario aziendale e a una fotogallery dedicata a San Valentino.
Incidente in via Varese dove, dopo l’impatto, uno dei coinvolti si è allontanato facendo perdere le proprie tracce. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica e risalire al responsabile.
Saronno, in fuga dopo l’incidente in via Varese. Indagini in corso
Il progetto della nuova scuola Rodari prende forma: l’istituto Ignoto Militi ha presentato gli ultimi rendering che mostrano spazi moderni e funzionali, alimentando l’attesa di famiglie e studenti.
Saronno, il sogno della nuova Rodari si sta concretizzando. L’istituto Ignoto Militi mostra gli ultimi rendering
Perde il controllo dell’auto in via Parini e finisce contro due vetture in sosta. Fortunatamente non si registrano gravi conseguenze per le persone coinvolte.
Saronno, perde il controllo dell’auto: danneggiate due auto in sosta in via Parini
A Uboldo la Luve Group celebra i 40 anni di attività con un progetto di rebranding che guarda al futuro, tra innovazione e consolidamento della propria identità.
Uboldo, Luve Group festeggia 40 anni con progetto di rebranding
Cuori, dediche e messaggi d’affetto protagonisti della fotogallery dedicata a San Valentino firmata Marzorati, con tante famiglie che hanno voluto condividere il proprio pensiero d’amore.
