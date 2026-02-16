Città

SARONNO – Giovedì 5 marzo, nel santuario di Saronno, all’incontro mensile della Rete mondiale di preghiera del Papa, Salvatore Insenga, docente di religione cattolica, cugino del giudice beato Rosario Livatino, parlerà del valore della non violenza, tema dell’intenzione mensile di preghiera di Papa Leone XIV.

Insenga mantiene viva la memoria del cugino ucciso dalla mafia testimoniandone l’integrità umana, cristiana e professionale. In altre occasioni ha descritto Livatino come un uomo profondamente credente, dedito alla giustizia, al lavoro e alla famiglia, ricordando l’impatto devastante del suo omicidio nel 1990 e il suo esempio; infatti Il beato Livatino è una figura simbolica della lotta alla mafia e per la giustizia.

L’incontro inizia alle 20 con la recita del rosario, la celebrazione della messa presieduta da don Emilio Giavini Direttore Rmpp zona iv e si conclude con l’adorazione eucaristica e la testimonianza di una persona che ha vissuto il tema collegato all’intenzione mensile di preghiera del Papa.

Questo incontro mensile si svolge in Santuario il primo giovedì del mese dal 22 ottobre 2015 in quanto Centro locale di promozione della Rete mondiale di preghiera del Papa (apostolato della preghiera). Inoltre nel mese di marzo di ogni anno in Italia si celebra la Giornata Nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie (21 marzo). Un’occasione per pregare per le vittime di mafia e per i loro familiari.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09