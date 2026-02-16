Città

SARONNO – Lavora come manager a Saronno, in un gruppo internazionale che si occupa di tutela della persona e del patrimonio, ma racconta Parigi e le sue contraddizioni nel romanzo “Genio e ambizione”: Gabriella Somenzi firma la sua terza pubblicazione con Temperino Rosso edizioni di Brescia.

Il libro racconta la storia di Federico, giovane ambizioso e ribelle che sente stretto il confine della vita di provincia e sceglie di inseguire i propri sogni a Parigi. È nella capitale francese che si sviluppa il suo percorso di crescita, tra entusiasmi, illusioni e cadute, immerso in una città complessa e ricca di umanità, capace di accogliere e allo stesso tempo mettere alla prova. Federico si muove con l’energia e l’incoscienza di chi si sente invincibile. Convinto del proprio genio, commette errori e prende decisioni sbagliate senza percepirne subito le conseguenze. La discesa è lenta ma inesorabile, fino al momento in cui l’abisso si apre e il protagonista si ritrova a fare i conti con i propri limiti, mentre intorno a lui mani amorevoli cercano di impedirne la caduta definitiva. Il romanzo segue con intensità anche la fase della risalita, tutt’altro che semplice. Federico impara che il valore autentico spesso si nasconde nella semplicità e nella maturità delle scelte, in un cammino che diventa occasione di riflessione per il lettore sul senso dell’ambizione e sulla responsabilità verso se stessi e gli altri.

Gabriella Somenzi è alla terza pubblicazione sempre con Temperino Rosso edizioni di Brescia. Lavora come manager in un gruppo internazionale che si occupa di tutela della persona e del patrimonio, con sede a Saronno. Scrive dall’adolescenza ed è membro attivo di varie associazioni di volontariato del territorio ed è un’esperta di diritti dei minori.

