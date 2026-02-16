iltra2

LONATE CEPPINO – Un gesto concreto a sostegno della protezione civile di Lonate Ceppino. Il Comune ha voluto ringraziare pubblicamente i volontari per l’impegno svolto negli ultimi mesi e un concittadino che ha donato un gazebo, destinato alle attività operative e di supporto sul territorio.

Nel comunicato diffuso dall’amministrazione comunale viene ricordato come la protezione civile sia stata impegnata su più fronti, dal supporto durante le manifestazioni all’organizzazione di corsi nelle scuole, passando per l’aggiornamento sulle nuove norme e la partecipazione a corsi di formazione. Tra le attività citate anche quelle legate alle Olimpiadi e la presenza costante sul territorio, pronta a intervenire in caso di necessità o emergenze.

Il Comune sottolinea l’importanza della donazione: “Può sembrare solo un gazebo, ma per chi opera sul campo significa riparo, organizzazione, punto di riferimento durante eventi e interventi”. Un contributo che rappresenta un supporto concreto per il lavoro quotidiano dei volontari. L’amministrazione ha infine ribadito che la protezione civile rappresenta “un patrimonio della comunità” e che gesti come questo dimostrano attenzione e riconoscenza verso chi opera spesso lontano dai riflettori.

