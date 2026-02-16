Altre news

SARONNO – Domenica 15 febbraio 2026, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l’intero arco della giornata, senza precipitazioni previste nelle prossime ore.

Nel dettaglio, il tempo si manterrà stabile grazie alla presenza di un campo di alta pressione che garantisce condizioni asciutte e generalmente soleggiate. Le temperature saranno comprese tra una minima di 4°C e una massima di 16°C, con un’escursione termica tipica del periodo invernale. I venti soffieranno moderati: al mattino proverranno da Nordovest, mentre nel pomeriggio tenderanno a disporsi da Nord-Nordovest, mantenendo un’intensità costante ma senza particolari criticità. Non sono previste allerte meteo sul territorio cittadino.

In Lombardia la situazione risulterà nel complesso stabile e soleggiata su gran parte delle pianure e delle zone pedemontane, con cieli sereni o poco nuvolosi per buona parte della giornata e qualche addensamento in aumento verso sera. Sulle aree alpine e prealpine si alterneranno schiarite e annuvolamenti, con maggiore variabilità sui rilievi e qualche debole fenomeno nevoso serale sulle zone più settentrionali. Il contesto regionale resterà comunque in prevalenza tranquillo e senza fenomeni di rilievo sulle aree di pianura.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

—