SARONNO – Gazebo informativo e invito al voto per il referendum sulla giustizia: Fratelli d’Italia Saronno ha avviato sabato 14 febbraio la campagna a sostegno del “Sì” in vista della consultazione popolare del 22 e 23 marzo.

Il referendum chiama i cittadini a esprimersi su una riforma costituzionale che interviene sull’organizzazione della magistratura. Il punto centrale riguarda la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, uno dei temi più discussi nel dibattito sulla giustizia negli ultimi anni.

Secondo i promotori locali, l’obiettivo dell’iniziativa è informare la cittadinanza sui contenuti della proposta e favorire la partecipazione al voto. La campagna proseguirà nelle prossime settimane con momenti di presenza sul territorio e attività di sensibilizzazione.

“Si tratta di una battaglia di civiltà che, attraverso il ‘Sì’, può portare a un cambiamento auspicato da molti cittadini, giuristi, avvocati, magistrati e rappresentanti politici di diversi schieramenti” spiegano gli esponenti del circolo cittadino.

L’appello finale è rivolto agli elettori: partecipare alla consultazione e sostenere la riforma esprimendo il proprio voto favorevole nelle giornate di sabato 22 e domenica 23 marzo. L’iniziativa si inserisce nel percorso nazionale di mobilitazione in vista del referendum.