SARONNO – Dieci minuti di colloquio, un curriculum e la possibilità di aprire la porta al proprio futuro lavorativo. È questo lo spirito di Ial Job Speed Date, l’iniziativa gratuita promossa da Ial Lombardia per mettere in contatto diretto aziende del territorio e giovani under 24 in cerca di lavoro, stage o apprendistato.

Il progetto si rivolge a studenti di tutte le scuole e a giovani disoccupati con l’obiettivo di creare opportunità concrete e rafforzare il legame tra formazione e mondo produttivo. Il format è semplice ed efficace: brevi colloqui individuali della durata di 10 minuti, organizzati e guidati, per presentarsi, conoscersi e valutare subito la possibilità di un inserimento.

Tre gli appuntamenti in programma. Lunedì 23 febbraio dalle 14 alle 18 il settore Beauty alla sede Ial di piazza Borella 4 a Saronno. Sabato 28 febbraio dalle 9 alle 13 spazio all’Automotive nella sede di via Carlo Marx 1, sempre a Saronno. Lunedì 2 marzo dalle 14 alle 18 l’incontro dedicato al Food alla sede Ial di Legnano, in via Cuttica 1.

Hanno già confermato la presenza realtà di primo piano e numerose aziende locali. Nel comparto Food parteciperanno, tra gli altri, strutture del gruppo Marriott, MyChef, Il Gigante, Da Vittorio e diversi ristoranti della zona. Per l’Automotive hanno aderito imprese del territorio come Centro Car Cazzaro e GruppoVis di Saronno, mentre per il Beauty saranno presenti centri e professionisti del settore.

Per partecipare non è richiesta iscrizione: è sufficiente presentarsi negli orari indicati con alcune copie del proprio curriculum. Un’occasione concreta per i giovani e un’opportunità per le imprese di incontrare nuovi talenti, dimostrando come, a volte, dieci minuti possano davvero fare la differenza.

Per informazioni: [email protected], telefono 378 3042960.

