SARONNO – Carte da gioco spaiate cercasi per dare forma a maschere, decorazioni e lavoretti creativi: la biblioteca cittadina lancia un appello alla comunità in vista dei laboratori di Carnevale dedicati ai più piccoli.

L’iniziativa invita cittadini e famiglie a portare carte da gioco inutilizzate o incomplete, anche singole o provenienti da mazzi diversi. Non è necessario consegnare un mazzo intero: anche poche carte possono diventare materiale prezioso per le attività manuali organizzate per i bambini nelle prossime settimane.

Le carte raccolte saranno utilizzate durante i laboratori creativi pensati per il periodo di Carnevale, con l’obiettivo di trasformare oggetti destinati a restare inutilizzati in decorazioni, collage e piccoli lavori artistici. Un modo semplice per unire riciclo e creatività, coinvolgendo i più giovani in attività educative e divertenti.

L’iniziativa rappresenta anche un’occasione per rafforzare il legame tra la biblioteca e la città, grazie alla partecipazione diretta dei cittadini. Il contributo di ciascuno, anche con poche carte spaiate, permetterà di arricchire i materiali a disposizione e rendere ancora più ricchi i laboratori.

Le donazioni possono essere consegnate direttamente alla biblioteca negli orari di apertura. Un piccolo gesto che darà nuova vita alle carte e sosterrà le attività dedicate ai bambini in occasione del Carnevale.

