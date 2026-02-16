Città

SARONNO – Incontro formativo per le atlete dell’Under 19 del Saronno Softball e Baseball Asd, che sabato, al termine dell’allenamento in palestra, hanno partecipato a un momento di confronto dedicato a un tema di forte attualità: l’uso della cosiddetta “droga del palloncino”. L’iniziativa è stata organizzata da Diana Meregalli, mamma e vicecommissario della polizia locale, da anni impegnata nello studio e nell’analisi delle dinamiche adolescenziali, con particolare attenzione all’uso di sostanze stupefacenti.

Durante l’incontro è stato approfondito il tema della “droga esilarante”, conosciuta anche come “balloon”, che viene assunta tramite inalazione del protossido di azoto contenuto in un palloncino riempito attraverso una bomboletta. L’obiettivo dell’iniziativa era sensibilizzare le giovani atlete sulla pericolosità della sostanza, sulla facilità di reperimento e sulle conseguenze, anche letali e irreversibili, soprattutto per chi pratica sport a livello agonistico. Le ragazze hanno partecipato con interesse all’incontro, che ha visto anche la presenza di diversi genitori e si è trasformato in un momento di confronto e dialogo.

La società ha ringraziato Diana Meregalli, sottolineando la professionalità e la competenza con cui è stato affrontato un argomento delicato.

