Cronaca

SARONNO – Parcheggia l’auto vicino alla stazione di Saronno e, al termine della giornata lavorativa, si accorge che le targhe non ci sono più. Poco dopo arriva anche la beffa: una multa del T-Red di Uboldo per un passaggio con il rosso, con un’auto risultata intestata a lei.

La donna, residente a Saronno, inizialmente ha cercato di capire se quel giorno e a quell’ora fosse effettivamente transitata all’incrocio tra la Saronnese e le vie Tognoni e Risorgimento, ma ha subito escluso l’ipotesi. A quel punto ha compreso che qualcuno stava circolando con targhe rubate. La conferma è arrivata visionando i fotogrammi allegati al verbale: l’auto fotografata aveva le sue targhe, ma non era la sua Ford bensì una Volkswagen. La saronnese ha quindi presentato denuncia di furto ai carabinieri e ha consegnato copia della documentazione alla polizia locale, ottenendo l’annullamento della sanzione.

Resta il fatto che chi ha rubato le targhe potrebbe essere ancora in circolazione con un’auto dotata delle targhe intestate alla donna.

16022026