SOLARO – Arriva a poche ore dalla pubblicazione la replica di Daniele Cruccu alla presa di posizione della sindaca e della lista civica di maggioranza sull’immagine condivisa nelle ultime ore dedicata alla gestione dell’Amministrazione solarese.

“Leggere frasi come Insieme per Solaro, Nilde Moretti – Sindaca di Solaro, Alternativa Civica – Solaro e simili parlare di “comportamenti” fa indignare centinaia di “cittadini”. Ma… dove erano queste persone quando: durante il periodo Covid, un assessore dava risposte di bassissimo livello e gravi, lo stesso assessore strumentalizzava un’aggressione subita da cittadini cerianesi solo per fare satira su un avversario politico, un consigliere faceva satira sulla sicurezza senza che nessuno di “Insieme per Solaro” scendesse in piazza o parlasse con i residenti delle zone più “attenzionate” dalla criminalità (non micro-criminalità, come ama dire la sindaca), sempre l’assessore denigrava cittadini per presunte mancanze di competenza o dialettica, suggerendo pubblicamente di leggere “Il Piccolo Principe”, in un consiglio comunale, un assessore usava un luogo istituzionale per attacchi personali infondati e comunque coperti da privacy?

Insomma, non serve andare oltre: ci sono decine di ulteriori eventi tristi e taciuti dall’attuale amministrazione, dove nessuno ha mai preso le distanze. Ora invece si chiede addirittura l’aiuto all’opposizione? Forse servirebbe un bagno di umiltà (vera umiltà), presenza e ascolto verso i cittadini, che a Solaro non sono 3.500… ma oltre 14.000. Ricordatelo!

La sindaca mantiene queste persone in carica, dimostrando che non importa cosa fai, ma a chi lo fai. Se sei dalla sua parte puoi fare tutto, altrimenti… si grida allo scandalo!

