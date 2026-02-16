Cronaca

TURATE – È stata chiarita la dinamica dell’intervento che nel pomeriggio di sabato ha visto mobilitati i vigili del fuoco e i sanitari del 118 sul territorio di Turate. L’allarme è scattato intorno alle 16.30 per un uomo rimasto ferito mentre si trovava in una zona boschiva.

Secondo quanto ricostruito, si tratta di un uomo che stava facendo jogging lungo un sentiero nella zona di via dell’Artigianato quando è scivolato, riportando una probabile frattura alla caviglia. Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco da Lomazzo e Saronno in supporto al personale sanitario, che hanno prestato assistenza nelle operazioni di soccorso e nel trasporto dell’uomo fino all’ambulanza. Raggiunto il ferito, i sanitari sono infatti intervenuti col personale dell’ambulanza hanno prestato le prime cure. Successivamente i vigili del fuoco hanno provveduto a imbragare l’uomo e a sistemarlo su una barella toboga, trasportandolo fuori dal bosco per consentire il trasferimento in ospedale. Le condizioni dell’interessato non destano preoccupazione.

(foto: i mezzi di soccorso presenti per l’intervento)

