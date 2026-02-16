Tutto lo sport locale: Caronnese e Ardor su, Fbc Saronno giù. Vola l’Sc United, Dal Pozzo non ce la fa
16 Febbraio 2026
Nel basket, battuta la Robur Saronno dalla capolista
SARONNO – Nell’intenso fine settimana sportivo appena trascorso, in Eccellenza sconfitta per il Fbc Saronno in un “classico”, contro la Solbiatese; mentre vittoriose sono uscite Caronnese e Ardor Lazzate dalle rispettive gare. In Promozione vittorie per Universal Solaro, Sc United e Ceriano. Nelle categorie inferiore non ce l’ha fatta il Dal Pozzo contro la capolista a Milano.
Nel basket, incontro domenicale, sconfitta per la Robur Saronno contro la capolista Sangiorgese, mentre nel volley turno negativo per le squadre locali: Saronno, Rossella Caronno e Miretti Limbiate sono state battute.
Serie D
Calcio Serie D: la Varesina frena a Voghera, occasione sprecata nella corsa salvezza
Eccellenza
Calcio Eccellenza, Grillo firma 3 punti pesanti per l’Ardor Lazzate
Calcio Eccellenza, Solbiatese letale al Chinetti: Saronno rimontato
Promozione
Calcio Promozione, Universal Solaro, S.C. United, Cantalupo e Ceriano tutte vittoriose
Prima e Seconda categoria
Calcio 1′ e 2′ cat, weekend nero per il calcio locale: ko Pro Juve, Gerenzanese, Dal Pozzo, Cistellum e Amor Sportiva
Terza categoria
Calcio 3′ cat. A, Equipe Garibaldi domina contro la Bregnanese
Primavera 2
Basket serie B Interregionale
Volley serie B
Volley, sabato nero: battute Saronno e Caronno. Limbiate si fa rispettare con la capolista
(foto Francesca D’Amadio: esultanza Sc United)
