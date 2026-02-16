Calcio

SARONNO – Nell’intenso fine settimana sportivo appena trascorso, in Eccellenza sconfitta per il Fbc Saronno in un “classico”, contro la Solbiatese; mentre vittoriose sono uscite Caronnese e Ardor Lazzate dalle rispettive gare. In Promozione vittorie per Universal Solaro, Sc United e Ceriano. Nelle categorie inferiore non ce l’ha fatta il Dal Pozzo contro la capolista a Milano.

Nel basket, incontro domenicale, sconfitta per la Robur Saronno contro la capolista Sangiorgese, mentre nel volley turno negativo per le squadre locali: Saronno, Rossella Caronno e Miretti Limbiate sono state battute.

Serie D

Eccellenza

Promozione

Prima e Seconda categoria

Terza categoria

Primavera 2

Basket serie B Interregionale

Volley serie B

(foto Francesca D’Amadio: esultanza Sc United)

16022026