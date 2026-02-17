Atletica: solo certezze per la Osa Saronno ai campionati di lanci
17 Febbraio 2026
SARONNO – Ottimo fine settimana di lanci a Mariano Comense per la Osa Atletica Saronno, quello appena trascorso, per la seconda prova regionale dei Campionati italiani invernali lanci, che assegnava anche il titolo di campione regionale. Titolo che, per il giavellotto della categoria Juniores, è stato vinto dal saronnese Tommaso Villa (in foto), che con 55.08 si è fermato a un passo dal personale.
Molto bene anche i fratelli Bruschi, sempre nel giavellotto, con Lorenzo 2° tra gli Assoluti (66,24) e Diego 5° (62,54), ormai un’autentica certezza. Bene tra i Master Alessandro Gissi, 4° nel peso con 10,97, in una spedizione che ha visto partecipare anche Francesca D’Alessandro, Matteo Massironi ed Elena Peverelli.
