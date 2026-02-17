news

La retta dell’asilo nido pesa. Lo sanno bene le famiglie lombarde che ogni mese versano tra 600 e 800 euro per garantire ai propri figli un percorso educativo di qualità. Il 2026 porta una possibilità concreta di alleggerire questo carico: il bonus nazionale INPS può essere sommato al contributo regionale Nidi Gratis Plus, ma il meccanismo non scatta automaticamente. Serve muoversi con strategia, conoscere le scadenze, presentare due domande separate. Per chi rientra nelle fasce ISEE più basse, la retta può azzerarsi completamente.

Il doppio binario che riduce davvero le rette: bonus nazionale e contributo regionale

Dal primo gennaio 2026, il contributo INPS per gli asili nido ha cambiato volto. La domanda vale fino ai tre anni del bambino, senza rinnovi annuali. Questa misura nazionale può integrarsi con il sistema regionale lombardo, creando un sostegno che in alcuni casi azzera la spesa mensile.

Il contributo regionale Nidi Gratis Plus 2025/2026 copre la quota di retta che eccede l’importo rimborsato dall’INPS, secondo fasce ISEE definite. La Lombardia ha stanziato 60 milioni di euro con 670 comuni aderenti e 1.213 strutture ammesse. L’INPS eroga mensilmente il suo contributo alle famiglie, la Regione trasferisce la sua quota ai Comuni che la sottraggono dalla retta. Verificare se la struttura scelta rientra tra quelle convenzionate diventa il primo passo strategico, consultando l’avviso per l’adesione dei Comuni lombardi alla misura Nidi Gratis Plus 2025/2026 dove vengono pubblicati gli elenchi delle strutture ammesse.

Nidi Gratis Plus: come si sommano i contributi in base all’ISEE

La matematica del risparmio varia secondo due fasce ISEE minorenni. Per chi si colloca sotto i 20.000 euro, il beneficio raggiunge il massimo. Una famiglia con ISEE di 18.000 euro e retta mensile di 750 euro riceve 327,27 euro dall’INPS. La Regione Lombardia copre l’intera differenza: 422,73 euro mensili. Risultato: retta azzerata per undici mesi.

La seconda fascia, tra 20.001 e 25.000 euro di ISEE, prevede un massimale regionale di 100 euro mensili. Con ISEE di 23.000 euro e stessa retta, la famiglia pagherà 322,73 euro invece di 750: risparmio del 57%.

Chi supera i 25.000 euro di ISEE accede solo al bonus nazionale. La condizione essenziale è che la retta mensile superi l’importo rimborsato dall’INPS: solo l’eccedenza viene coperta dal contributo lombardo. I Comuni ricevono il trasferimento regionale e lo applicano direttamente sulla fatturazione.

Le strutture ammesse: micronidi privati e nidi pubblici convenzionati

Non tutte le strutture danno accesso al doppio contributo. Il perimetro include nidi e micronidi pubblici, più i privati autorizzati che abbiano sottoscritto convenzioni specifiche con i Comuni per l’anno educativo 2025/2026. La semplice autorizzazione regionale non basta: serve la convenzione comunale.

Strutture private accreditate come i micronidi – realtà territoriali quali il Mini Club Scooby nella zona di Milano – possono rientrare se convenzionate con il Comune di riferimento.

La distinzione tra autorizzazione e convenzione non è burocratica ma sostanziale: la prima certifica gli standard educativi, la seconda crea il patto economico che permette l’applicazione del contributo. Scoprire a iscrizione avvenuta che la struttura non è convenzionata significa perdere l’accesso al contributo regionale.

Scadenze e procedure: le due domande da non dimenticare

La doppia agevolazione richiede doppia burocrazia. Per il bonus INPS, il termine è il 31 dicembre dell’anno di riferimento. Dal 2026 la domanda produce effetti pluriennali automatici.

Per Nidi Gratis Plus, la finestra di adesione delle famiglie si è chiusa il 20 novembre 2025, con riapertura straordinaria dal 3 all’11 dicembre. Chi non ha colto queste scadenze resta escluso per l’anno in corso. Meglio monitorare costantemente il portale Bandi e Servizi per eventuali nuove aperture nel 2026.

La domanda regionale richiede SPID o CIE, ISEE minorenni valido, prova dell’iscrizione a una struttura convenzionata ammessa. L’ordine operativo: presentare subito la domanda INPS, verificare l’ammissione della struttura nell’elenco regionale, compilare la richiesta per Nidi Gratis Plus appena si apre la finestra. I 60 milioni stanziati vengono erogati fino a esaurimento.

Oltre il nido: altre agevolazioni lombarde per famiglie con bambini piccoli

Il welfare regionale lombardo offre un ecosistema di misure cumulabili. La misura “Accanto” sostiene genitori separati, divorziati o vedovi: contributo una tantum graduato per ISEE fino a 30.000 euro. “Io viaggio in famiglia” azzera i costi per under 14 sui mezzi pubblici se accompagnati: sconto del 20% sul secondo abbonamento, gratuità dal terzo. I Centri per la famiglia offrono servizi gratuiti di supporto genitoriale, consulenza educativa, mediazione. Le agevolazioni sono sommabili quando riguardano ambiti diversi.

La strategia per massimizzare i contributi: tre mosse vincenti

Prima mossa: aggiornare l’ISEE verificando che non includa l’Assegno Unico. Dal 2025 questa voce è esclusa, migliorando il valore ISEE di molte famiglie. Un ISEE che passa da 21.000 a 19.500 euro fa la differenza tra un contributo regionale di 100 euro mensili e uno illimitato.

Seconda mossa: scegliere la struttura controllando l’elenco ufficiale prima dell’iscrizione. Innamorarsi di un micronido non convenzionato significa perdere migliaia di euro di contributi regionali.

Terza mossa: presentare subito la domanda INPS appena si ha la documentazione. Non aspettare la conferma INPS per muoversi su Nidi Gratis Plus: le finestre regionali sono brevi e i fondi limitati.

Una retta di 700 euro mensili può trasformarsi in zero euro per chi ha ISEE sotto i 20.000, o in 273 euro per la fascia 20-25.000. Tremila o cinquemila euro risparmiati all’anno: cifre che pesano nei bilanci familiari. Il sistema esiste, funziona, ma va attivato consapevolmente con un pomeriggio investito bene, documentazione in ordine, domande presentate nei tempi giusti.