Calcio Eccellenza, nuovo vice allenatore al Fbc Saronno
17 Febbraio 2026
SARONNO – Nuovo vice allenatore al Fbc Saronno (Eccellenza). Roberto Bellegotti entra ufficialmente nello staff tecnico e sarà il vice a disposizione di mister Danilo Tricarico per la stagione 2025-26.
Si legge in un comunicato del club
Figura di supporto fondamentale nella gestione del gruppo e nel lavoro quotidiano sul campo, Bellegotti porterà competenza, collaborazione e attenzione ai dettagli all’interno dello staff tecnico. Inizia così la sua avventura con il Fbc Saronno 1910: benvenuto Roberto!
Bellegotti ha trascorsi al Cistellum ed alla Lainatese.
Classifica
Arconatese 54 punti, Solbiatese 44, Caronnese 41, Legnano 40, Fbc Saronno 38, Vergiatese 37, Rhodense 35, Magenta e Lentatese 33, Vis Nova Giussano e Mariano 30, Besnatese 28 Sedriano 26, Sestese 25, Altabrianza 24, Ardor Lazzate 23, Arcellasco 21, Vigevano 20.
