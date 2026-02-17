Saronnese

GERENZANO – Sabato 21 febbraio Gerenzano festeggia il Carnevale con una giornata dedicata a bambini, ragazzi e famiglie. L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione Comunale di Gerenzano, in collaborazione con l’oratorio San Filippo Neri e l’associazione I Colori di Gerenzano, propone un pomeriggio di festa tra sfilate, animazione e uno spettacolo pensato per il pubblico più giovane.

Il programma prenderà il via alle 14:15 con il ritrovo in piazza Mercato. Da qui partirà, alle 15, la sfilata in maschera che attraverserà le vie del paese per concludersi all’Oratorio San Filippo Neri, cuore delle attività del pomeriggio.

Alle 16 è previsto il momento centrale della giornata con lo spettacolo Superzero Carnival Party, un Magic Comedy Family Show dedicato alle famiglie. L’ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento posti. A seguire, spazio a un ulteriore momento di festa e animazione. La partecipazione è aperta a bambini e ragazzi, invitati a presentarsi in maschera. Per motivi di sicurezza è vietato l’utilizzo di bombolette spray.

(foto archivio)

