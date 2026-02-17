SOLARO – Una sfilata in maschera, spettacoli per i più piccoli e una merenda per tutti: il paese si prepara a vivere un pomeriggio di festa con il Carnevale “No Frost”, in programma sabato 21 febbraio.

L’iniziativa, organizzata dalla Pro loco Solaro con la collaborazione delle realtà associative del territorio e con il patrocinio del Comune, propone un programma pensato soprattutto per famiglie e bambini, all’insegna dell’allegria e della partecipazione.

Il ritrovo è alle 14,30 in piazza Libertà, da dove partirà la sfilata che accompagnerà i partecipanti fino all’oratorio San Luigi. Un momento colorato e coinvolgente, aperto a tutti, con costumi, musica e animazione lungo il percorso.

Il pomeriggio proseguirà alle 15,30 con uno spettacolo dedicato ai più piccoli, tra magia, intrattenimento e sorprese. A seguire, alle 16,30, spazio alla premiazione delle maschere più originali, con una merenda finale offerta a tutti i partecipanti: ci sarà un evento conviviale.

Gli organizzatori ricordano che, per garantire la sicurezza, sono vietati schiuma da barba, stelle filanti spray e botti.

L’appuntamento è quindi per sabato pomeriggio, con l’invito a grandi e piccoli a indossare la propria maschera e partecipare a una delle feste più attese dell’anno, pensata per rafforzare lo spirito di comunità e regalare un momento di condivisione a tutto il paese.

(foto archivio)

