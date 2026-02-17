iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Il sindaco Giancarlo Frigeri e il vicesindaco Paolo Guerra di Castiglione Olona hanno partecipato l’altro giorno alla prima assemblea dei soci di Fondazione Varese Welcome, di cui fa parte anche il comune di Castiglione Olona.

L’incontro si è svolto a Rho Fiera Milano, in occasione della Bit, la Borsa internazionale del turismo. Durante l’assemblea sono stati presentati i dati elaborati dall’ufficio Analisi economiche della Camera di Commercio di Varese, basati su fonti Provincia di Varese, Ross1000 e Polis Regione Lombardia. I numeri confermano il superamento di 1,7 milioni di arrivi e il raggiungimento di oltre 3 milioni di presenze turistiche sul territorio di Varese e provincia. Al termine della riunione i soci della Fondazione hanno visitato lo stand di Varese Welcome allestito alla Bit Milano 2026, conclusasi nei giorni scorsi.

Secondo quanto comunicato, il 2026 rappresenta un anno di sviluppo strategico per la Fondazione, con l’obiettivo di favorire la crescita di nuovi ambiti, a partire da quello culturale, coinvolgendo l’intero territorio provinciale.

