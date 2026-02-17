Gestione cimitero, la riflessione dell’ex assessore Banfi: “Non proprio un’ora chiarissima per Saronno Servizi”
17 Febbraio 2026
0
SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo l’analisi dell’ex assessore Francesco Banfi sulla vicenda della gestione dei cimiteri cittadini “tolta” a Saronno Servizi a Natale ma di cui non si anno notizie precise malgrado sia passato oltre un mese e mezzo.
Saronno Servizi non era un’azienda in salute da tanto tempo, l’unico ramo costantemente in attivo era la gestione idrica… che è passata ad Alfa (con risultati peggiori e più costosi, ma è un’altra storia).
Con l’amministrazione Airoldi abbiamo assistito ad un ampliamento delle competenze alla gestione del cimitero e dei servizi cimiteriali… che rappresenta una delle prime entrate del comune. La prima consegna, ossia la digitalizzazione della gestione, ha significato nuovi dipendenti, nuove dotazioni tecniche e di hardware, un lavoro enorme tra faldoni magari persi nel tempo (alcuni cittadini si saranno confrontati con la problematica). La seconda era la gestione puntuale delle manutenzioni.
Insomma, Saronno Servizi ha investito e ha fatto un lavoro notevole, in buona misura funzionale. Poi, per carità, si può sempre migliorare, ma tant’è.
Di contro è venuta meno la storica commessa gestionale alla cooperativa Ozanam.
Oggi si apprende a mezzo stampa che l’amministrazione Pagani starebbe da due mesi decidendo di togliere la gestione a Saronno Servizi per tenere quella amministrativa a livello comunale, ridando invece il lato operativo alla cooperativa Ozanam.
Tutto senza ancora aver cambiato il Cda di Saronno Servizi, che è ancora quello deciso dall’amministrazione Airoldi. A parte la singolarità (non proprio da poco) relativa al Cda e alle consegne amministrative (evidentemente non chiare al momento), ci troviamo con una Saronno Servizi potenzialmente più in difficoltà rispetto a cinque anni fa. A gravare sono investimenti fatti sul parcheggio comunale e la gestione dei parcheggi (se non erro solo il parcheggio comunale era circa 900 mila euro) e sul ramo di gestione dei cimiteri.
Insomma, non proprio un’ora chiarissima per Saronno Servizi.
Già c’è in grosse difficoltà la Fondazione Giuditta Pasta (il teatro) che al momento è riuscita a vedere un nuovo Cda, un po’ meno chiarezza sulle sue sorti.
Dobbiamo aggiungere alla lista anche Saronno Servizi?
