SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo l’analisi dell’ex assessore Francesco Banfi sulla vicenda della gestione dei cimiteri cittadini “tolta” a Saronno Servizi a Natale ma di cui non si anno notizie precise malgrado sia passato oltre un mese e mezzo.

Saronno Servizi non era un’azienda in salute da tanto tempo, l’unico ramo costantemente in attivo era la gestione idrica… che è passata ad Alfa (con risultati peggiori e più costosi, ma è un’altra storia).

Con l’amministrazione Airoldi abbiamo assistito ad un ampliamento delle competenze alla gestione del cimitero e dei servizi cimiteriali… che rappresenta una delle prime entrate del comune. La prima consegna, ossia la digitalizzazione della gestione, ha significato nuovi dipendenti, nuove dotazioni tecniche e di hardware, un lavoro enorme tra faldoni magari persi nel tempo (alcuni cittadini si saranno confrontati con la problematica). La seconda era la gestione puntuale delle manutenzioni.

Insomma, Saronno Servizi ha investito e ha fatto un lavoro notevole, in buona misura funzionale. Poi, per carità, si può sempre migliorare, ma tant’è.

Di contro è venuta meno la storica commessa gestionale alla cooperativa Ozanam.