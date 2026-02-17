Saronnese

GERENZANO – Nuovo direttivo per l’associazione “I colori di Gerenzano”: dopo la prima riunione di giovedì è stata definita la squadra che guiderà il sodalizio nei prossimi anni. L’Amministrazione comunale ha colto l’occasione per ringraziare il presidente uscente Fabrizio Vanzulli e augurare buon lavoro ai nuovi incaricati.

Con una nota ufficiale, il Comune ha espresso “un sentito e sincero ringraziamento” a Fabrizio Vanzulli e a tutto il Consiglio direttivo uscente per il prezioso lavoro svolto durante il mandato, sottolineando il contributo dato alla vita sociale e associativa del paese.

Nel corso della prima riunione del direttivo di giovedì è stata definita la nuova composizione: presidente Eleonora Guzzetti, vicepresidente Roberta Angaroni, tesoriere Simone Vanzulli e segretaria Giulia Bombelli. A supporto della squadra opereranno i consiglieri Lisa Molteni, Antonella Angaroni, Lucia Lauterio, Antonio Toto, Matteo Taverna e Ivan Mesiti.

L’Amministrazione ha quindi rivolto un caloroso benvenuto alla nuova presidente e al nuovo direttivo, formulando i migliori auguri di buon lavoro per il mandato appena avviato.

“Siamo certi che sapranno proseguire nel solco tracciato, portando nuove idee, entusiasmo e progettualità, nel rispetto della tradizione e con lo sguardo rivolto al futuro” si legge nel messaggio del Comune, che ha ribadito il proprio sostegno al nuovo gruppo. L’auspicio è quello di un percorso ricco di soddisfazioni e di collaborazione, nell’interesse dell’intera comunità gerenzanese.

