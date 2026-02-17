SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, lunedì 16 febbraio, l’attenzione dei lettori si è concentrata sulla vicenda della baracca abusiva finita in tv, su un violento furto in stazione e su un caso di targhe rubate con multa dal t-red. Spazio anche alle opportunità di lavoro per i giovani.

Il caso della baracca abusiva di cascina Colombara è approdato a “Fuori dal coro” su Rete Quattro, con le prime immagini televisive e un’ampia sintesi della vicenda che da tempo fa discutere residenti e istituzioni.

A Cesate una Panda ha sfondato la saracinesca del bar della stazione: dal locale, devastato, sono state rubate sigarette e gratta e vinci. Ingenti i danni, indagano le forze dell’ordine.

Rubate le targhe dell’auto vicino alla stazione e dopo pochi giorni arriva una multa per un passaggio con il t-red a Uboldo: disavventura per un automobilista che ha denunciato l’accaduto.

Grande interesse anche per lo Ial Job Speed Date, l’iniziativa che mette in contatto giovani e aziende del territorio con brevi colloqui mirati: ecco come funziona e come partecipare.