Cogliate

COGLIATE – Sono state le immagini della videosorveglianza cittadina, insieme agli accertamenti della polizia locale, a permettere di identificare i tre minorenni che, prima delle vacanze di Natale, sono stati protagonisti di episodi di vandalismo e abbandono di rifiuti. Per loro una maxi multa dopo la convocazione dei genitori in municipio. Ma facciamo un passo indietro.

I fatti risalgono all’ultimo giorno di scuola prima della pausa natalizia. Un gruppo di ragazzi si era ritrovato nei pressi della scuola media di via Rimembranze. La mattina successiva sono stati trovati danni alle strutture e rifiuti nell’area.

La vicenda non è finita nel dimenticatoio. Sono stati effettuati controlli successivi e la verifica delle telecamere presenti nella zona. Le registrazioni hanno consentito di ricostruire quanto accaduto e di individuare con precisione i responsabili.

Una volta completata l’identificazione, la polizia locale ha convocato in municipio le famiglie dei tre giovanissimi. Per ciascun nucleo familiare è stata applicata una sanzione amministrativa di 300 euro.

