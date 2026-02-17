news

L’eCommerce sta vivendo la sua trasformazione più profonda dall’avvento del mobile commerce. A gennaio 2026, Google ha presentato al National Retail Federation un’architettura tecnologica destinata a ridefinire il modo in cui i consumatori scoprono, valutano e acquistano prodotti online: il Model Context Protocol (MCP) e il Universal Commerce Protocol (UCP).

Non si tratta di un semplice aggiornamento di piattaforma. Siamo di fronte all’ingresso nell’era dell’Agentic Commerce: un paradigma in cui agenti di intelligenza artificiale non si limitano più a consigliare prodotti, ma eseguono autonomamente l’intera transazione – dalla scoperta al pagamento – all’interno delle interfacce conversazionali di Google Search AI Mode e Gemini. Per chi si occupa di SEO, performance marketing e gestione di eCommerce, comprendere questa svolta non è più facoltativo: è strategicamente vitale.

1. Che cosa sono MCP e UCP: il nuovo linguaggio del commercio digitale

Il Model Context Protocol (MCP)

Il Model Context Protocol, sviluppato da Anthropic e adottato da Google nell’ecosistema commerce, è uno standard aperto che consente ai modelli di linguaggio (LLM) di scoprire strumenti, comprendere le loro funzionalità e utilizzarli in modo sicuro durante una conversazione. Nel contesto specifico dell’eCommerce e del marketing digitale, Google ha rilasciato server MCP ufficiali per strumenti chiave come Google Analytics 4, Google Search Console e Google Tag Manager.

Cosa significa nella pratica? Un professionista SEO può ora collegare i propri dati GA4 o Search Console direttamente a un LLM come Gemini o Claude, ponendo domande in linguaggio naturale (“Quali sono le pagine con il CTR più basso negli ultimi 90 giorni?”, “Crea un piano marketing data-driven basato sulle mie entrate”) e ricevere analisi immediate, senza dover navigare dashboard complesse o esportare report manualmente. Il server MCP di Google Analytics, ad esempio, supporta oltre 200 metriche e dimensioni GA4 e consente di analizzare tassi di conversione, fonti di traffico, performance delle campagne e comportamento degli utenti attraverso semplici conversazioni.

L’Universal Commerce Protocol (UCP)

Se MCP fornisce il “linguaggio” con cui i modelli AI interagiscono con gli strumenti, il UCP rappresenta il linguaggio con cui gli agenti AI interagiscono con i merchant per eseguire transazioni. Si tratta di uno standard open-source co-sviluppato da Google insieme a colossi come Shopify, Etsy, Wayfair, Target e Walmart, e già supportato da oltre 20 partner tra cui Visa, Mastercard, American Express, Stripe, Adyen, Best Buy, Flipkart, Macy’s, The Home Depot e Zalando.

UCP stabilisce un framework standardizzato che permette agli agenti AI di gestire l’intero ciclo di vita dello shopping: dalla scoperta del prodotto al checkout, dal pagamento alla gestione del post-vendita (resi, tracking, assistenza). Questo significa che un utente che chiede a Gemini “Trovami un tappeto moderno e facile da pulire per la sala da pranzo” potrà completare l’acquisto senza mai uscire dall’interfaccia conversazionale.

L’architettura UCP è progettata per essere modulare e interoperabile: supporta trasporti multipli tra cui REST API, MCP binding e Agent2Agent (A2A), e si integra con l’Agent Payments Protocol (AP2) per la sicurezza dei pagamenti. Ogni autorizzazione di pagamento è supportata da prova crittografica del consenso dell’utente.

2. Come cambiano le conversioni: dall’acquisto on-site all’acquisto in-conversation

Per vent’anni, l’obiettivo dell’eCommerce è stato semplice: portare l’utente sul sito e farlo convertire. L’intero funnel – awareness, consideration, conversion – presupponeva il click come momento di passaggio fondamentale. Con il commercio agentivo, quel click potrebbe non avvenire mai.

La transazione si sposta dentro Google

Grazie a UCP, le inserzioni prodotto idonee su Google AI Mode e sull’app Gemini consentono già agli utenti statunitensi di completare il checkout direttamente nell’interfaccia AI. Questo elimina una quantità enorme di attrito: niente redirect su siti esterni, niente compilazione di form, niente carrelli abbandonati per una UX scadente.

Le implicazioni per il tasso di conversione sono potenzialmente enormi. Le stime di mercato indicano che oltre il 50% dei consumatori potrebbe utilizzare assistenti AI per lo shopping entro la fine del 2026, con una penetrazione prevista del 60-70% entro il 2028-2030. Il mercato del commercio agentivo è proiettato verso un valore compreso tra 190 e 385 miliardi di dollari entro il 2030.

Direct Offers: sconti mirati in AI Mode

Google ha introdotto contemporaneamente Direct Offers, un nuovo formato pubblicitario all’interno di Google Ads che consente agli inserzionisti di presentare offerte esclusive (sconti dedicati, spedizione gratuita, bundle) direttamente agli utenti in AI Mode quando l’intelligenza artificiale rileva un’alta intenzione di acquisto. Brand come Petco, e.l.f. Cosmetics, Samsonite e merchant Shopify stanno già testando questa funzionalità.

Per un eCommerce, questo apre uno scenario inedito: la possibilità di intercettare il consumatore nel momento esatto della decisione d’acquisto, con un’offerta personalizzata e contestuale, eliminando ogni frizione tra scoperta e transazione. Il tasso di conversione non dipende più soltanto dalla qualità della landing page, ma dalla capacità del proprio catalogo di “parlare” il linguaggio degli agenti AI.

3. Tracciamento e misurazione: il nuovo paradigma analytics

Server MCP per Google Analytics e Search Console

I server MCP rilasciati da Google per GA4 e Search Console rappresentano un salto qualitativo nella capacità di analisi dei dati. Non si tratta più di consultare dashboard statiche, ma di intrattenere conversazioni intelligenti con i propri dati. Un marketer può chiedere al proprio LLM: “Mostrami i tassi di conversione e il fatturato per fonte di traffico e campagna, confrontando gli ultimi 30 giorni con il periodo precedente” e ricevere un’analisi immediata, completa di visualizzazioni e raccomandazioni strategiche.

Il server MCP per Google Tag Manager consente inoltre di automatizzare la configurazione del tracking attraverso prompt in linguaggio naturale: creazione di tag, trigger e variabili per scenari comuni come tracciamento GA4, Facebook Pixel, conversion tracking per eCommerce, lead generation e content site. Tutto gestibile senza toccare una riga di codice.

Attributed Brand Searches e misurazione incrementale

Dal Google Marketing Live 2025 sono emerse ulteriori novità nel campo della misurazione. La metrica Attributed Brand Searches quantifica quante ricerche branded su Google e YouTube vengono generate dalla visione di un annuncio video – un dato finora accessibile solo ad inserzionisti con budget molto elevati. Parallelamente, le soglie per i test di incrementalità sono state abbassate da 100.000 a soli 5.000 dollari per test, democratizzando l’accesso a strumenti di misurazione avanzata.

Quando le transazioni avvengono all’interno delle interfacce AI, i merchant che adottano UCP mantengono il pieno controllo sui dati dei clienti e sulle relazioni commerciali, poiché restano Merchant of Record. Ma sarà necessario sviluppare nuove metriche e framework di attribuzione che tengano conto delle conversioni in-conversation, dove il click tradizionale non esiste più.

4. La SEO che cambia: dall’ottimizzazione per il click all’ottimizzazione per l’agente

Questa è probabilmente la trasformazione più profonda per chi lavora nella SEO per eCommerce. Per due decenni, la strategia SEO si è concentrata sul posizionamento delle pagine e sulla generazione di traffico verso il sito. Il successo si misurava in ranking, click e sessioni. Ma quando le transazioni avvengono dentro le conversazioni AI, l’intero modello si incrina.

I tre sentiment che guidano le scelte degli agenti

In questo nuovo mondo, i prodotti non vincono perché “gridano più forte”, ma perché i modelli e gli agenti li valutano positivamente su tre dimensioni:

Product sentiment: la percezione complessiva del prodotto, aggregata da recensioni, contenuti generati dagli utenti (UGC), contenuti esperti e risultati storici (conversioni, resi, reclami).

la percezione complessiva del prodotto, aggregata da recensioni, contenuti generati dagli utenti (UGC), contenuti esperti e risultati storici (conversioni, resi, reclami). Brand sentiment: la reputazione complessiva del brand come percepita dall’ecosistema informativo del web.

la reputazione complessiva del brand come percepita dall’ecosistema informativo del web. Merchant sentiment: l’affidabilità del venditore in termini di servizio, velocità di spedizione, politiche di reso e esperienza post-vendita.

Questi tre segnali, combinati con dati in tempo reale come prezzo e disponibilità (accessibili proprio tramite gli endpoint UCP), determinano quali combinazioni prodotto-brand-merchant vengono selezionate dall’agente quando un utente dice: “Compralo per me.”

Dalla SEO referral alla SEO infrastrutturale

L’aggiornamento Google di febbraio 2026 ha confermato questa traiettoria. L’algoritmo premia sempre più l’autorità tematica (topical authority), la rilevanza locale e i dati originali. Sopprime aggressivamente i contenuti AI a basso sforzo privi di insight unici, esperienze dirette e fondamenta tecniche solide.

La novità più significativa è il UCP Manifest: un file JSON leggibile dalle macchine che i merchant devono ospitare nella root del proprio dominio (/.well-known/ucp) per segnalare la propria “Agentic Readiness”. Questo manifest comunica agli agenti AI quali funzionalità commerce il merchant supporta: checkout, scoperta prodotto, sconti, tracking ordini, gestione resi e altro ancora.

Si passa quindi da una “SEO referral” (ottimizzare per ottenere click) a una “SEO infrastrutturale” (ottimizzare perché gli agenti AI possano scoprire, comprendere ed eseguire transazioni sul proprio store). Gli agenti AI non navigano pagine: interrogano API, analizzano feed prodotto e valutano dati strutturati.

Nuovi attributi Merchant Center per il commercio conversazionale

Google ha annunciato decine di nuovi attributi dati in Merchant Center progettati specificamente per la scoperta nei contesti conversazionali di AI Mode, Gemini e Business Agent. Questi vanno oltre le tradizionali keyword e includono risposte a domande comuni sui prodotti, accessori compatibili, prodotti sostitutivi e informazioni contestuali. Per chi gestisce un eCommerce, aggiornare e arricchire il proprio feed Merchant Center diventa una priorità strategica al pari dell’ottimizzazione on-page.

5. Le rivoluzioni future: cosa aspettarsi nei prossimi 12-24 mesi

Business Agent: il commesso virtuale su Google Search

Già attivo con retailer come Lowe’s, Michael’s, Poshmark e Reebok, il Business Agent consente agli acquirenti di chattare direttamente con i brand su Google Search. Nei prossimi mesi, i merchant potranno addestrare l’agente sui propri dati, accedere a nuovi insight sui clienti, proporre offerte su prodotti correlati e abilitare acquisti diretti – incluso il checkout agentivo – all’interno dell’esperienza conversazionale.

Carrelli multi-prodotto, loyalty e post-vendita

La roadmap UCP prevede l’introduzione di carrelli multi-articolo, il collegamento degli account per i programmi fedeltà, e il supporto completo per il post-vendita (tracking spedizioni e gestione resi) direttamente nelle interfacce AI. Questo renderà l’esperienza di acquisto tramite agenti AI sempre più completa e paragonabile (se non superiore) a quella tradizionale.

La competizione tra protocolli: UCP vs ACP

Google non è l’unico player in campo. OpenAI ha lanciato l’Agentic Commerce Protocol (ACP), con Shopify immediatamente abilitata per oltre 1 milione di merchant. WooCommerce ha annunciato l’integrazione con Stripe Agentic Commerce Suite. I SEO e i responsabili eCommerce più lungimiranti dovranno preparare i propri store per entrambi gli ecosistemi – UCP per le superfici Google e ACP per quelle OpenAI – con il requisito comune di dati commerce strutturati, puliti e accessibili via protocollo.

L’AI-first analytics loop

Grazie all’integrazione tra server MCP per analytics e il nuovo ecosistema commerce, si profila un ciclo di ottimizzazione completamente nuovo: i dati di conversione provenienti dalle transazioni in-conversation alimenteranno modelli AI che a loro volta ottimizzeranno la presentazione dei prodotti, le offerte e le strategie di pricing in tempo reale. I professionisti che sapranno padroneggiare questo ciclo avranno un vantaggio competitivo decisivo.

6. Cosa devono fare oggi gli eCommerce: azioni concrete

Ottimizzare i feed Merchant Center con i nuovi attributi conversazionali (FAQ prodotto, accessori, sostituti).

con i nuovi attributi conversazionali (FAQ prodotto, accessori, sostituti). Implementare dati strutturati avanzati (Schema.org) e prepararsi al UCP Manifest per segnalare l’Agentic Readiness.

(Schema.org) e prepararsi al UCP Manifest per segnalare l’Agentic Readiness. Testare i server MCP per Google Analytics e Search Console per ottenere insight più rapidi e profondi sulle performance.

per Google Analytics e Search Console per ottenere insight più rapidi e profondi sulle performance. Investire sulla brand reputation e sulle recensioni verificate: sono i segnali che gli agenti AI useranno per decidere quali prodotti raccomandare e acquistare.

e sulle recensioni verificate: sono i segnali che gli agenti AI useranno per decidere quali prodotti raccomandare e acquistare. Creare contenuti con dati originali ed esperienze dirette, evitando contenuti AI generici che l’algoritmo di febbraio 2026 penalizza.

ed esperienze dirette, evitando contenuti AI generici che l’algoritmo di febbraio 2026 penalizza. Sperimentare Direct Offers in Google Ads per intercettare gli utenti ad alta intenzione d’acquisto nelle interfacce AI.

per intercettare gli utenti ad alta intenzione d’acquisto nelle interfacce AI. Affidarsi a partner esperti: per implementare una strategia SEO e di marketing digitale allineata a queste trasformazioni, realtà specializzate come Studio Samo, agenzia SEO per aziende ed eCommerce offrono la competenza necessaria per navigare questa transizione con consapevolezza e risultati concreti.

Il commercio agentivo non è una tendenza futuristica: è già qui. I server MCP di Google stanno trasformando l’analisi dei dati e il tracking delle conversioni in un processo conversazionale e intelligente. Il Universal Commerce Protocol sta ridisegnando il percorso d’acquisto, spostando la transazione dalle pagine web alle interfacce AI. Per gli eCommerce, la sfida è duplice: adattare l’infrastruttura tecnica ai nuovi protocolli e ripensare la strategia SEO attorno ai segnali che gli agenti AI usano per prendere decisioni.

Chi agirà per primo – ottimizzando feed, dati strutturati, reputazione del brand e infrastruttura protocol-ready – avrà un vantaggio competitivo significativo in un mercato che, secondo le proiezioni, vedrà la maggioranza delle transazioni online mediate da agenti AI entro il 2030-2035.