Groane

MISINTO – Ascoltare, amare, credere, dare, ricevere, giocare, volare, sorridere e fare di più. È da queste parole che prende avvio l’invito rivolto alla cittadinanza dalla Croce Rossa Italiana, comitato delle Alte Groane. Martedì 3 marzo, alle 21, nella sede di via Guglielmo Marconi 15 a Misinto, si terrà la serata di presentazione del nuovo corso per volontari.

L’incontro è aperto a tutti coloro che desiderano conoscere più da vicino l’attività dell’associazione sul territorio e capire come entrare a far parte della sua rete di volontari. Durante la serata verranno illustrate le principali attività svolte: soccorso sanitario, supporto alle persone fragili, interventi nelle emergenze e iniziative sociali a favore della comunità. Sarà anche l’occasione per spiegare il percorso formativo previsto dal corso e rispondere alle domande dei partecipanti.

Non sono richieste competenze particolari né esperienze pregresse: l’unico requisito è la volontà di mettersi in gioco e dedicare parte del proprio tempo agli altri. L’obiettivo è ampliare la squadra di volontari, rafforzando una presenza che rappresenta da anni un punto di riferimento per il territorio delle Alte Groane.

La partecipazione alla serata è libera. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il comitato all’indirizzo mail [email protected] o al numero 0296720990, tasto 6.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09