Sport

SARONNO – Riallaccia i guantoni la Pugilistica Saronnese, domenica 22 febbraio si torna sul ring per la terza edizione del torneo stagionale “Città di Saronno” organizzato dalla società di boxe della città degli amaretti.

Nel 2024, dopo trent’anni di assenza in quel di Saronno, la squadra capitanata dai maestri Davide Palumbo e Luca Gelosa ha riportato in auge la “nobile arte” in città con il grande successo della prima edizione. Due anni dopo, con un movimento sempre in crescita e la costante volontà di spingere al massimo, si amplia la portata dell’evento. Andranno in scena infatti dieci incontri dilettantistici e a completamento il match professionistico tra il gioiello della scuderia saronnese Gerardo Scalcione e il pugile Saad Koshaf.

Si parte alle ore 16, appuntamento nella palestra ex Pizzigoni in via Parini 54. Per un pomeriggio all’insegna della boxe e del divertimento per tutti, pugili, allenatori e spettatori, e un’occasione per vivere o, per i neofiti, scoprire il meraviglioso mondo del pugilato.