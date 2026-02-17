Comasco

ROVELLO PORRO – Si sono svolti ieri mattina a Rovello Porro i funerali di Gabriele Castagna, scomparso a 25 anni dopo una lunga malattia affrontata con riservatezza. Un lutto che ha colpito profondamente la comunità locale e il mondo dell’atletica lombarda.

Castagna, nato e cresciuto sportivamente tra Rovellasca, Milano e Saronno, era considerato uno dei riferimenti regionali nel settore lanci. Aveva iniziato la sua carriera nell’Atletica Rovellasca, proseguendo poi con il Cus Pro Patria Milano e l’Osa Saronno Libertas. Nel suo percorso giovanile aveva conquistato quattro medaglie ai Campionati Italiani: argento da cadetto nel 2016 a Cles, bronzo indoor da allievo nel 2017 ad Ancona e due terzi posti da junior nel 2020 e da under 23 nel 2021.

La sua scomparsa ha suscitato cordoglio anche ai vertici federali: il presidente di Fidal Lombardia Luca Barzaghi ha espresso vicinanza alla famiglia e alle società sportive ricordandolo come atleta e come ragazzo.

