SARONNO – Il caso dell’abusivo della baracca alla Colombara arriverà in Parlamento. Martedì 17 febbraio il deputato di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato, vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera, ha annunciato la presentazione di un’interrogazione urgente.

L’iniziativa punta a sollecitare un intervento rapido delle istituzioni competenti: “In questi giorni, sia i media locali che in particolare quelli nazionali, una su tutte la trasmissione ‘Fuori dal Coro’ di Mario Giordano, stanno trattando della delicata e drammatica questione di Saronno dove un immigrato sta terrorizzando un intero quartiere con imposizioni, costrizioni e violenze. Tutta la città è altamente preoccupata e da parte delle istituzioni locali vi è un silenzio imbarazzante”.

De Corato ha spiegato che l’interrogazione sarà presentata in aula alla Camera con la richiesta di un intervento dei ministeri competenti. “Su segnalazione dell’Amico Paolo Bocedi, Presidente nazionale dell’Associazione anti-racket e anti-usura Sos Italia Libera, presenterò un’interrogazione parlamentare urgente in aula alla Camera, chiedendo il celere intervento dei Ministri degli Interni e di Grazia e Giustizia“.

Nel documento sarà chiesto anche il coinvolgimento delle autorità territoriali. “Inoltre, chiederò che il Questore e il Prefetto, si attivino anche loro in tempi brevi al fine di tutelare l’intera città in balia di questo delinquente”.

La vicenda, già oggetto di attenzione da parte delle forze dell’ordine e al centro del dibattito pubblico cittadino, approda così anche all’attenzione del Parlamento.

(foto dalla pagina Fb del parlamentare)

