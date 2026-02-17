Altre news

SARONNO – Martedì 17 febbraio 2026, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intero arco della giornata, senza precipitazioni previste nelle prossime ore. Le temperature si manterranno su valori tipici del periodo: la massima raggiungerà i 13°C, mentre la minima si attesterà intorno ai 6°C.

Il contesto atmosferico resta stabile grazie alla presenza di un campo di alta pressione che garantisce condizioni asciutte e buona luminosità. I venti saranno assenti al mattino, mentre nel pomeriggio soffieranno deboli dai quadranti Nord-Nordovest, senza particolari rinforzi. Non sono previste allerte meteo sul territorio cittadino e le condizioni generali risulteranno favorevoli anche per le attività all’aperto.

Nel resto della Lombardia il tempo si presenterà in gran parte stabile e soleggiato su pianure, pedemontane e Prealpi, con qualche maggiore annuvolamento sui settori alpini retici, dove non si escludono deboli fenomeni nevosi nelle prime ore del giorno, seguiti da schiarite nel pomeriggio. Secondo le previsioni di 3B meteo, la situazione resterà dunque in linea con quella osservata a Saronno, con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi sulla maggior parte della regione.

TRADATESE E GROANE – Anche nelle aree del Tradatese e delle Groane la giornata sarà stabile e asciutta, con ampie schiarite e temperature in linea con quelle registrate a Saronno. Venti deboli e assenza di precipitazioni confermeranno un quadro meteorologico tranquillo su tutto il comprensorio.

—