SARONNO – Questa mattina i carabinieri sono intervenuti alla cascina Colombara dove da mesi vive abusivamente uno straniero all’interno di un capannone dismesso. L’uomo è stato prelevato dai militari della compagnia di Saronno dei carabinieri e allontanato dall’area. A seguire l’operazione diversi residenti. E uno scatto della pattuglia dei carabinieri è stata anche condivisa sui social.

La presenza dell’uomo era al centro dell’attenzione da tempo. In un primo momento aveva costruito una baracca di fortuna, poi si era trasferito all’interno dello stabile inutilizzato. I cittadini avevano più volte segnalato una situazione di disagio e timori per la sicurezza, chiedendo un intervento delle autorità. Ci sono stati diversi interventi sulla stampa locale.

La vicenda aveva assunto rilievo anche a livello politico e mediatico, con servizi televisivi e l’annuncio di un’interrogazione parlamentare di Riccardo De Corato di FdI.

