SARONNO – Una telefonata in diretta durante una conferenza stampa per chiedere un intervento immediato sul caso dell’uomo, richiedente asilo, che da mesi vive alla Colombara e che, secondo le segnalazioni, avrebbe minacciato una donna residente nella zona. Il deputato di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato ha annunciato che tra oggi e domani presenterà un’interpellanza ai ministri dell’Interno e della Giustizia.

Al centro della segnalazione la situazione di paura denunciata dalla cittadina, che ha già sporto denuncia ai carabinieri e teme per la propria sicurezza. Il parlamentare ha contestato l’assenza di strumenti operativi indicata a livello locale.

“Quando ero vicesindaco di Milano, in casi del genere interveniva la polizia locale: la persona veniva prelevata, accompagnata a una visita e, se necessario, ricoverata per essere curata. Non si può lasciare in giro qualcuno che può rappresentare un pericolo”.

De Corato ha indicato anche il possibile ruolo dell’autorità giudiziaria e la necessità di verifiche sanitarie. “Basta che il Comune presenti un esposto alla magistratura: un giudice può disporre una visita specialistica e far accertare se questa persona può restare libera. La magistratura non può lasciare in giro qualcuno potenzialmente pericoloso”.

L’interpellanza punta a chiarire responsabilità e modalità di intervento e De Corato conclude: “Contatterò anche il Prefetto di Varese perchè questa situazione è inaccettabile e serve un intervento”.

