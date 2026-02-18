Città

SARONNO – “Ancora una volta dobbiamo registrare il fatto che la nostra città è balzata agli onori dell’informazione nazionale per un episodio di cronaca nera. Un richiedente asilo senza fissa dimora ha disturbato per mesi un intero quartiere e ultimamente era diventato violento e aggressivo in particolare con una residente minacciandola ripetutamente di morte. Una situazione intollerabile tanto che questa mattina le forze dell’ordine hanno allontanato il soggetto non sappiamo ancora se in maniera definitiva. A questa iniziativa pensiamo non sia estraneo il clamore mediatico di questi giorni e dobbiamo quindi ringraziare Mario Giordano e la sua redazione per aver acceso un faro sulla vicenda così come ha fatto il deputato Riccardo De Corato con un’interrogazione parlamentare”.

Inizia così la nota di Forza Italia Saronno sulla vicenda dell’abusivo alla Cascina Colombara.

“Resta il fatto che per mesi la situazione è stata sottovalutata dall’Amministrazione Comunale e dalla sindaca Pagani, che pure la conosceva bene fin da quando era assessore ai servizi sociali. I cittadini saronnesi hanno diritto ad avere risposte tempestive ed efficaci in tema di sicurezza senza dover ricorrere a programmi televisivi. Con la vita e i beni delle persone per bene non si scherza. Siamo rimasti peraltro sgomenti davanti alla magra figura che la nostra sindaca ha fatto davanti alle telecamere di Rete 4. Impreparazione, imbarazzo, incapacità di dare risposte chiare: non è solo inesperienza nel gestire un’imboscata giornalistica, ma qualcosa di più profondo, un’inadeguatezza che si estende anche all’intera struttura della nostra attuale amministrazione e un evidente fastidio per il confronto. Se il Comune di Saronno non riesce a gestire il caso di un singolo personaggio pericoloso, come farà ad occuparsi efficacemente di vicende ben più complesse e gravide di conseguenze per il futuro della nostra città?

Facciamo presente che l’emergenza a Cascina Colombara non è finita! Lo spaccio nei boschi è quotidiano, la stazione di Saronno Sud è insicura e abbandonata, i furti in casa e nelle automobili sono purtroppo all’ordine del giorno. Il consigliere indipendente Amadio ha chiesto 48 ore fa la convocazione urgente della Commissione Sicurezza (che sappiamo peraltro essere stata accorpata inopportunamente al commercio) ma ancora nessun cenno di risposta. Questa inerzia è inaccettabile! Ci uniamo al consigliere Amadio e ad altri gruppi consiliari nella richiesta di convocazione immediata della Commissione in presenza del Sindaco e dei rappresentanti delle forze dell’ordine per valutare insieme le azioni da intraprendere nel breve termine per ridare serenità e sicurezza ai cittadini della Colombara”.

